***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2024 16:06
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261495
BIST
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17:279.108
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -32,33
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.084
En Yüksek
9.223
17:2732,0159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0093
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
17:2734,6814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1946
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
17:272.237,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,15
|Açılış
|: 2.237,83
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler17:27
|MEKAG
|66,55
|109.492.147
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|53.346.644
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|172.877.672
|% 10,00
|
|SODSN
|258,25
|9.098.733
|% 9,99
|
|OYAYO
|36,80
|14.082.039
|% 9,98
|
|ENSRI
|33,30
|193.381.896
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|937.875.658
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,52
|96.050.090
|% -9,86
|
|EKIZ
|71,05
|3.714.868
|% -9,72
|
|DAGHL
|16,16
|14.492.025
|% -9,57
|
|THYAO
|289,25
|11.049.078.898
|% 1,31
|
|YKBNK
|26,42
|4.843.979.554
|% 1,69
|
|ISCTR
|11,02
|4.027.388.240
|% -1,17
|
|VESTL
|85,55
|3.792.955.961
|% -0,29
|
|AKBNK
|45,52
|3.483.763.439
|% 1,07
|
|ISCTR
|11,02
|4.027.388.240
|% -1,17
|
|YKBNK
|26,42
|4.843.979.554
|% 1,69
|
|ZOREN
|5,33
|843.207.712
|% -2,38
|
|PETKM
|22,82
|2.727.488.249
|% -0,44
|
|EKGYO
|10,10
|1.199.928.244
|% -3,90
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0105
|32,0159
|% -0,03
|
|Euro
|34,6645
|34,6814
|% -0,56
|
|Sterlin
|41,1372
|41,3434
|% -0,45
|
|Frank
|36,3394
|36,5215
|% -0,10
|
|Riyal
|8,7034
|8,7470
|% -0,03
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,75
|24,79
|% 0,66
|
|Platin
|900,47
|902,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,65
|1.011,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,66
|85,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.175,17
|2.175,51
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42GENTS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 9.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 531, 609 adet işlem
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17:41TEKTU
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 316, 871 adet işlem
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17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -61, 48 kaybederek (% -0.62 ) 9, 791
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17:40
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, YKBNK, ZOREN
-
17:40XU100
Endeks 9, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 97, 913.00 milyon TL de