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***LIDFA* *DFKTR* *KATVK* *ZORLF* *EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

21.09.2023 18:01
***LIDFA* *DFKTR* *KATVK* *ZORLF* *EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***LIDFA******DFKTR******KATVK******ZORLF******EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [DFKTR, LIDFA, KATVK, EMVAR, ZORLF]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Doruk Faktoring A.Ş. DFKTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDFKT12417 10.000.000 20.09.2023 18.01.2024 25.09.2023
- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK12422 35.000.000 21.09.2023 18.01.2024 25.09.2023
- Katılım Varlık Kiralama A.Ş. KATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTLM92413 600.000.000 21.09.2023 30.09.2024 25.09.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVKE2412 125.000.000 21.09.2023 03.10.2024 25.09.2023
- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORF22415 25.000.000 20.09.2023 09.02.2024 25.09.2023


İlgili Şirketler [DFKTR, LIDFA, KATVK, EMVAR, ZORLF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196706


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GLBMD 37,40 60.986.873 % 10,00  
ATATP 45,12 249.105.883 % 10,00  
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Yarım 5.540 5.595 -3,00  
Çeyrek 2.761 2.798 -1,00  
Gümüş.Ons 23,27 23,30 0,04  
Gümüş Gr. 20,29 20,32 0,15  
B. Petrol 93,90 93,90 0,37  
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