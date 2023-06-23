***LIDFA* *ELITE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.06.2023 09:20
***LIDFA******ELITE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ELITE, LIDFA]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2314814 TL Teorik Fiyat: 16,169 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) LIDFA.E %88 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,149 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161456
BIST
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11:225.570
En Düşük
|Değişim
|: 2,62%
|| 141,96
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:2225,2181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,3433
|Açılış
|: 25,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:2227,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1850
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:221.552,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 21,65
|Açılış
|: 1.552,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:22
|DERIM
|10,34
|13.467.655
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|97.329.346
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|HUBVC
|4,95
|23.155.933
|% 8,79
|
|KONKA
|43,70
|129.173.698
|% 7,95
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,30
|200.678.047
|% -9,37
|
|BURVA
|60,25
|17.161.891
|% -8,92
|
|PASEU
|33,40
|675.053.191
|% -8,24
|
|BURCE
|148,00
|13.459.135
|% -7,85
|
|THYAO
|184,80
|3.020.510.625
|% 2,50
|
|AKBNK
|19,97
|2.371.284.027
|% 4,06
|
|YKBNK
|12,99
|2.339.092.903
|% 4,67
|
|ISCTR
|13,85
|1.377.588.181
|% 4,61
|
|GARAN
|31,94
|1.107.718.762
|% 5,20
|
|YKBNK
|12,99
|2.339.092.903
|% 4,67
|
|AKBNK
|19,97
|2.371.284.027
|% 4,06
|
|ISCTR
|13,85
|1.377.588.181
|% 4,61
|
|EKGYO
|7,20
|642.953.018
|% 4,96
|
|SKBNK
|2,59
|172.228.309
|% 3,19
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2128
|25,2181
|% 1,38
|
|Euro
|27,3863
|27,3979
|% 0,68
|
|Sterlin
|31,8684
|32,0282
|% 0,80
|
|Frank
|27,8478
|28,0156
|% 0,59
|
|Riyal
|6,6852
|6,7187
|% 1,09
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,60
|
|Altın Gr.
|1.545
|1.546
|14,70
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.899
|5.072
|45,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,02
|0,21
|
|B. Petrol
|72,95
|72,95
|-1,19
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
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11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 58 artarak (% 2.67 ) 6, 222
-
11:37XU100
Endeks 5, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 58 üstünde . İşlem hacmi 29, 185.00 milyon TL de
-
11:37BRSAN
Yüzde 7.29 oranında artışla 262.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 247, 994 adet işlem
-
11:36DAPGM
Yüzde 6.24 oranında artışla 30.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 312, 780 adet işlem
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11:35KONKA
Yüzde 8.10 oranında artışla 43.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 971, 547 adet işlem