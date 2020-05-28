***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.05.2020 09:32
***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LIDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nedim Menda tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847116
BIST
10:49105.963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.009,62
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
10:496,7946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7968
En Düşük
6,7656
10:497,4790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0192
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
10:49375,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,92
|Açılış
|: 375,28
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,87
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|6.618.009
|% 9,99
|
|SAYAS
|3,91
|3.169.813
|% 9,83
|
|MNDRS
|1,98
|105.045.292
|% 8,79
|
|BIZIM
|14,90
|57.377.572
|% 7,19
|
|PENGD
|3,73
|67.248.886
|% 7,18
|
|CMENT
|31,68
|618.385
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|17.281.713
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|22.982
|% -9,99
|
|KUTPO
|20,38
|2.542.563
|% -9,98
|
|GLRYH
|11,74
|7.471.635
|% -9,97
|
|THYAO
|12,98
|1.233.850.851
|% 5,27
|
|PGSUS
|61,40
|384.920.839
|% 3,89
|
|GARAN
|7,67
|251.970.287
|% 0,39
|
|TUPRS
|86,35
|186.561.508
|% 2,92
|
|ASELS
|30,30
|171.044.059
|% 0,73
|
|THYAO
|12,98
|1.233.850.851
|% 5,27
|
|EKGYO
|1,44
|100.882.404
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,22
|123.676.664
|% 0,45
|
|MNDRS
|1,98
|105.045.292
|% 8,79
|
|ZOREN
|1,45
|54.337.248
|% 5,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3079
|8,3496
|% 0,33
|
|Frank
|6,9694
|7,0114
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8019
|1,8109
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|10,26
|
|Altın Gr.
|375
|375
|3,13
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.469
|22,20
|
|Tam
|2.510
|2.533
|22,90
|
|Yarım
|1.225
|1.238
|11,20
|
|Çeyrek
|613
|620
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,33
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|33,98
|33,98
|-0,76
|