***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.06.2020 09:17
duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852585
BIST
18:05115.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
0
En Düşük
0
18:056,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8577
En Düşük
6,8413
18:057,7651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0147
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7651
En Düşük
7,7404
18:05389,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,47
|Açılış
|: 389,58
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
390,92
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|EGSER
|5,24
|16.279.107
|% 2,22
|
|EUKYO
|1,94
|13.185.794
|% 0,00
|
|MNDRS
|3,68
|53.018.180
|% 0,00
|
|NUGYO
|4,45
|8.419.476
|% 0,00
|
|PRKAB
|4,36
|33.411.306
|% 0,00
|
|EUKYO
|1,94
|13.185.794
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|MNDRS
|3,68
|53.018.180
|% 0,00
|
|NUGYO
|4,45
|8.419.476
|% 0,00
|
|PRKAB
|4,36
|33.411.306
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 0,00
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 0,00
|
|PETKM
|4,14
|1.068.176.793
|% 0,00
|
|GARAN
|8,46
|923.894.783
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,40
|668.815.715
|% 0,00
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|679.753.439
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5451
|8,5880
|% -0,01
|
|Frank
|7,2314
|7,2749
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8210
|1,8302
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-0,86
|
|Altın Gr.
|389
|390
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.540
|1,20
|
|Tam
|2.592
|2.604
|1,20
|
|Yarım
|1.263
|1.274
|0,60
|
|Çeyrek
|634
|638
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|0,01
|
Seans Raporu
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17:58ULAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 924, 915 adet işlem
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17:57YKGYO
Yüzde 9.79 oranında artışla 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 194, 471 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 586, 89 artarak (% 0.44 ) 134, 159
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17:56XU100
Endeks 115, 670 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 19, 573.00 milyon TL de
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17:56TUCLK
Yüzde 4.77 oranında artışla 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 099, 491 adet işlem