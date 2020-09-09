***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.09.2020 09:23
***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LIDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Raşel Elenkave tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874081
BIST
12:121.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
12:127,4967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0144
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
12:128,8235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0110
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8288
En Düşük
8,7995
12:12465,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,49
|Açılış
|: 465,32
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler12:12
|FMIZP
|88,00
|20.908.336
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|24.768.619
|% 9,99
|
|KARTN
|656,50
|72.025.044
|% 9,98
|
|KONYA
|442,00
|26.826.035
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.776.372
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,46
|9.373.949
|% -9,90
|
|AFYON
|4,25
|382.843.381
|% 5,72
|
|FENER
|49,20
|330.573.225
|% 9,87
|
|TSPOR
|6,95
|328.977.339
|% 6,76
|
|GSRAY
|4,70
|273.170.382
|% 8,05
|
|THYAO
|10,78
|260.082.529
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|204.975.250
|% -1,66
|
|ODAS
|2,56
|236.587.540
|% 2,40
|
|AFYON
|4,25
|382.843.381
|% 5,72
|
|GSRAY
|4,70
|273.170.382
|% 8,05
|
|VKGYO
|3,48
|186.823.580
|% 3,88
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4939
|7,4967
|% 0,19
|
|Euro
|8,8164
|8,8235
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,6657
|9,7142
|% -0,21
|
|Frank
|8,1299
|8,1789
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9922
|2,0022
|% 0,15
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-1,92
|
|Altın Gr.
|465
|465
|0,43
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.137
|20,00
|
|Tam
|3.074
|3.151
|13,50
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|6,53
|
|Çeyrek
|745
|762
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,67
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,00
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|0,48
|
Seans Raporu
12:12
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-
12:23AKCNS
Yüzde 7.29 oranında artışla 12.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 644, 984 adet işlem
-
12:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 63 artarak (% 0.05 ) 1, 223
-
12:22XU100
Endeks 1, 092 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 4, 273.00 milyon TL de
-
12:22DESPC
Yüzde 4.15 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 117, 749 adet işlem
-
12:20CRFSA
Yüzde 9.89 oranında artışla 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 342, 481 adet işlem