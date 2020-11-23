***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2020 09:38
***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LIDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Judit Menda tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889493
BIST
12:261.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 11,43
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.323
12:267,7642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1452
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:269,2229
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,1812
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:26467,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 8,72
|Açılış
|: 467,62
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:26
|EGEEN
|1.557,00
|162.725.794
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.233.706
|% 9,98
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,19
|1.222.822.827
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,07
|1.058.170.289
|% 7,25
|
|GARAN
|9,33
|998.251.309
|% -1,27
|
|KRDMD
|4,89
|888.848.854
|% 1,66
|
|GUBRF
|50,25
|612.810.295
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,07
|1.058.170.289
|% 7,25
|
|KRDMD
|4,89
|888.848.854
|% 1,66
|
|SISE
|7,19
|1.222.822.827
|% 2,42
|
|ISGYO
|2,13
|249.513.221
|% 6,50
|
|YKBNK
|3,06
|361.821.252
|% -0,97
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7596
|7,7642
|% 1,91
|
|Euro
|9,2129
|9,2229
|% 2,00
|
|Sterlin
|10,3578
|10,4098
|% 2,57
|
|Frank
|8,5081
|8,5593
|% 2,17
|
|Riyal
|2,0666
|2,0769
|% 2,02
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-3,24
|
|Altın Gr.
|468
|468
|8,90
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|44,00
|
|Tam
|3.101
|3.181
|48,25
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|23,34
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,67
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,10
|
|B. Petrol
|45,99
|45,99
|0,92
|
Seans Raporu
12:26
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 87 artarak (% 0.49 ) 1, 205
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, BALAT, IZTAR, TACTR, HLGYO, GLRYH, MTRYO, YAPRK, GUBRF, PKENT
-
12:29
BAKAB, BMELK, DITAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:29
ISKUR, UZERB, MARKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında