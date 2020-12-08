***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.12.2020 09:40
***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LIDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Judit Menda tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892003
BIST
10:561.341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,35
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.343
En Düşük
1.332
10:567,8251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0154
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8478
En Düşük
7,7943
10:569,4699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0107
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5159
En Düşük
9,4355
10:56469,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,46
|Açılış
|: 469,57
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler10:56
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SELEC
|18,16
|257.417.154
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.380.288
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.059.936
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|123.450.764
|% 9,92
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|NIBAS
|75,60
|3.626.718
|% -7,24
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|LIDFA
|3,34
|5.022.064
|% -5,92
|
|PETKM
|4,92
|1.360.466.987
|% -3,53
|
|KRDMD
|5,26
|806.119.563
|% 3,34
|
|THYAO
|12,44
|424.678.643
|% 1,39
|
|EREGL
|12,96
|377.967.706
|% 5,97
|
|TSKB
|1,86
|340.061.582
|% 2,76
|
|PETKM
|4,92
|1.360.466.987
|% -3,53
|
|TSKB
|1,86
|340.061.582
|% 2,76
|
|KRDMD
|5,26
|806.119.563
|% 3,34
|
|DOHOL
|2,85
|273.449.103
|% -2,73
|
|EKGYO
|2,04
|108.393.644
|% 0,49
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8217
|7,8251
|% 0,20
|
|Euro
|9,4640
|9,4699
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,4075
|10,4597
|% -0,10
|
|Frank
|8,7505
|8,8032
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0798
|2,0903
|% 0,20
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|2,81
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|48,25
|48,25
|-0,54
|
Seans Raporu
10:56
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11:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, DOHOL, GUBRF
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11:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 11 artarak (% 1.01 ) 1, 209
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11:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, COSMO, KRVGD, SILVR, SNKRN, SELEC, UMPAS, ROYAL
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11:10
RHEAG, FRIGO, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:10
KERVN, NIBAS, LIDFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında