***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.05.2020 16:05
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.05.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 27.05.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846913
BIST
17:53105.013
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 1.988,35
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
17:536,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0505
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
17:537,4396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
17:53370,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,57
|Açılış
|: 370,18
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|4.503.246
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,85
|16.178.332
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|914.120
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|344.323.956
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.673.257.540
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.054.452
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.407.398
|% -9,97
|
|AVTUR
|2,26
|62.863.736
|% -9,96
|
|RTALB
|28,02
|25.900.493
|% -9,96
|
|GARAN
|7,65
|1.866.840.804
|% 1,46
|
|THYAO
|12,33
|1.673.257.540
|% 9,99
|
|ASELS
|30,06
|977.971.495
|% 2,66
|
|PGSUS
|59,10
|898.852.442
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,75
|851.476.404
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,43
|352.517.955
|% 5,15
|
|GARAN
|7,65
|1.866.840.804
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,87
|532.714.503
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|345.984.027
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.673.257.540
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2661
|8,3076
|% 0,26
|
|Frank
|6,9685
|7,0105
|% 0,81
|
|Riyal
|1,7986
|1,8076
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-9,24
|
|Altın Gr.
|370
|370
|1,57
|
|Cumhuriyet
|2.402
|2.431
|0,90
|
|Tam
|2.472
|2.495
|1,10
|
|Yarım
|1.207
|1.219
|0,50
|
|Çeyrek
|603
|610
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,71
|0,02
|
|B. Petrol
|34,42
|34,42
|-1,75
|