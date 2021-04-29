***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.04.2021 16:07
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 -31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 29.04.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 mali yılı finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932336
BIST
17:231.399
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:23
|KONYA
|956,00
|31.709.634
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|11.256.473
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|41.170.245
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.593.102
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|51.574.881
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.278.001
|% -9,85
|
|BNTAS
|6,10
|89.745.675
|% -9,63
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|GARAN
|7,20
|899.538.076
|% 1,12
|
|PETKM
|6,71
|675.885.897
|% 2,91
|
|EREGL
|19,14
|597.080.513
|% 1,06
|
|SASA
|36,52
|410.613.064
|% 0,33
|
|KRDMD
|7,12
|384.969.122
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|280.981.742
|% 0,00
|
|GARAN
|7,20
|899.538.076
|% 1,12
|
|PETKM
|6,71
|675.885.897
|% 2,91
|
|TSKB
|1,26
|100.119.865
|% 4,13
|
|AKBNK
|4,88
|362.494.766
|% 0,62
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2298
|8,2343
|% 0,56
|
|Euro
|9,9820
|9,9887
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,4612
|11,5187
|% 0,67
|
|Frank
|9,0142
|9,0685
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1924
|2,2033
|% 0,69
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-19,36
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|Altın Gr.
|467
|467
|-1,86
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|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,35
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|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,05
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|B. Petrol
|67,77
|67,77
|0,99
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