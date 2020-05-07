***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmenin "Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadili 06.05.2020 tarih ve 10072 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş olup, bütün değişiklikleri içeren, yürürlükteki, Esas Sözleşme ekte PDF olarak sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 04/05/2020 06/05/2020 10072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843274BIST