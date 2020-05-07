***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
07.05.2020 10:49
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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--
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmenin "Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadili 06.05.2020 tarih ve 10072 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş olup, bütün değişiklikleri içeren, yürürlükteki, Esas Sözleşme ekte PDF olarak sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 04/05/2020 06/05/2020 10072
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843274
BIST
12:0798.931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 359,24
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
12:077,2415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0423
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
12:077,8262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0519
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
12:07393,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,56
|Açılış
|: 393,86
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
394,15
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.867.033
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.303.233
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|459.268
|% 10,00
|
|POLTK
|133,10
|542.593
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|GEDIK
|21,42
|7.278.916
|% -6,30
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|IZMDC
|10,17
|9.084.323
|% -4,51
|
|KRDMD
|2,62
|774.163.302
|% 5,65
|
|THYAO
|10,70
|329.578.587
|% 1,33
|
|GARAN
|8,05
|303.452.595
|% -0,25
|
|PETUN
|21,76
|297.675.215
|% 8,15
|
|GUSGR
|3,19
|248.773.528
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,62
|774.163.302
|% 5,65
|
|GUSGR
|3,19
|248.773.528
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|151.317.979
|% 0,95
|
|PETKM
|3,61
|231.826.404
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,95
|111.631.696
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9101
|8,9548
|% 0,58
|
|Frank
|7,3856
|7,4301
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9214
|1,9310
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|6,59
|
|Altın Gr.
|393
|393
|3,09
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.570
|20,80
|
|Tam
|2.592
|2.637
|21,30
|
|Yarım
|1.265
|1.289
|10,40
|
|Çeyrek
|630
|645
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,80
|29,80
|0,08
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