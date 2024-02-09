***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar2023 YIlı Faaliyet Raporu ekte PDF olarak yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248664BIST