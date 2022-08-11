***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler90.000 0 0 0 39.503 -1.485 0 0 0 0 0 0 42.143 6.312 0 0 176.473TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye90.000 0 0 0 39.503 -1.485 0 0 0 0 0 0 42.143 6.312 0 0 176.473Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.474 0 14.282Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.312 -6.312 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.312 -6.312 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler90.000 0 0 0 41.311 -1.485 0 0 0 0 0 0 48.455 0 12.474 0 190.755Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler90.000 0 0 0 41.316 -1.485 0 0 0 0 0 0 48.455 38.162 0 0 216.448TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye90.000 0 0 0 41.316 -1.485 0 0 0 0 0 0 48.455 38.162 0 0 216.448Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 42.151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.342 0 92.493Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.162 -38.162 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.162 -38.162 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler90.000 0 0 0 83.467 -1.485 0 0 0 0 0 0 86.617 0 50.342 0 308.941Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ16 198.672 97.673 114.516 54.155FAKTORİNG GELİRLERİ198.672 97.673 114.516 54.155Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler192.007 93.804 111.183 52.122İskontolu191.372 93.434 110.657 51.865Diğer635 370 526 257Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar6.665 3.869 3.333 2.033İskontolu6.576 3.830 3.259 2.019Diğer89 39 74 14FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0 0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)19 -125.459 -76.536 -71.404 -41.289Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-109.865 -71.019 -62.652 -38.431Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-5.267 -3.497 -2.674 -1.659İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-6.905 0 -4.157 0Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-3.422 -2.020 -1.921 -1.199BRÜT KAR (ZARAR)73.213 21.137 43.112 12.866ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)17 -45.536 -25.982 -26.408 -14.422Personel Giderleri-27.908 -15.977 -15.625 -8.838Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-331 -1.050 -273 -797Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-16.293 -7.758 -9.968 -3.938Diğer-1.004 -1.197 -542 -849BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)27.677 -4.845 16.704 -1.556DİĞER FAALİYET GELİRLERİ18 45.699 25.096 24.957 12.505Bankalardan Alınan Faizler172 57 91 18Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.144 1.124 678 547Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı450 1.387 -1.733 1.148Diğer43.933 22.528 25.921 10.792KARŞILIK GİDERLERİ20 -370 -2.719 -125 -1.348Özel Karşılıklar-667 -1.270 -207 -871Beklenen Zarar Karşılıkları297 -1.449 82 -477Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -273 -1.129 1.772 -1.068Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-273 -1.129 1.772 -1.068Diğer0 0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)72.733 16.403 43.308 8.533BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)72.733 16.403 43.308 8.533SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -22.391 -3.929 -15.585 -2.489Cari Vergi Karşılığı-17.261 -3.652 -10.297 -2.384Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-5.130 -277 -5.288 -105Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)50.342 12.474 27.723 6.044DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI50.342 12.474 27.723 6.044Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları50.342 12.474 27.723 6.044Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 24 0,55936000 0,13860000 0,30803000 0,06716000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı49.516 13.937Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri192.007 93.804Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-128.028 -79.105Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar6.665 3.869Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4 1.016 1.257Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-28.395 -17.183Ödenen Vergiler8 -17.261 -2.620Diğer23.512 13.915Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-28.249 -23.244Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-389.709 -94.168Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış3.334 1.875Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-110 11Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)6.618 3.622Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)318.682 64.924Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)32.936 492Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı21.267 -9.307YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller6 -38.759 -126Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller6 317 305Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-359 -264Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-38.801 -85FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit125.967 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-96.667 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit29.300 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)11.766 -9.392Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.496 19.767Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.4 22.262 10.375Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)50.342 12.474DİĞER KAPSAMLI GELİRLER42.151 1.808Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar42.151 1.808Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)48.172 2.015Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.021 -207Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.493 14.282Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 22.262 0 22.262 10.496 0 10.496GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.542.257 0 1.542.257 1.118.001 21.543 1.139.544Faktoring Alacakları4 1.397.421 0 1.397.421 986.539 21.543 1.008.082İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.384.860 0 1.384.860 972.323 21.543 993.866Diğer Faktoring Alacakları12.561 0 12.561 14.216 0 14.216Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0 0 0 0Özkaynaklardan0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar4 144.539 0 144.539 131.462 0 131.462Takipteki Alacaklar4 15.635 0 15.635 29.675 0 29.675Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)4 -15.338 0 -15.338 -29.675 0 -29.675ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 119.867 0 119.867 67.115 0 67.115MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 1.409 0 1.409 677 0 677YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5 92 0 92 6.362 0 6.362CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 0 0 0 4.334 0 4.334DİĞER AKTİFLER9 1.938 17 1.955 1.626 13 1.639ARA TOPLAM1.687.825 17 1.687.842 1.208.611 21.556 1.230.167SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)10 167 0 167 408 0 408Satış Amaçlı167 0 167 408 0 408Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.687.992 17 1.688.009 1.209.019 21.556 1.230.575YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 1.233.869 0 1.233.869 897.040 20.716 917.756FAKTORİNG BORÇLARI4 1.749 0 1.749 1.859 0 1.859TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR14 34.758 0 34.758 28.140 0 28.140İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)11 75.967 0 75.967 46.667 0 46.667GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR12 10.750 0 10.750 9.495 0 9.495Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı10.750 0 10.750 9.495 0 9.495Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ BORCU8 10.396 0 10.396 5.309 0 5.309ERTELENMİŞ VERGİ BORCU5.754 0 5.754 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER13 5.730 95 5.825 4.827 74 4.901ARA TOPLAM1.378.973 95 1.379.068 993.337 20.790 1.014.127SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR308.941 0 308.941 216.448 0 216.448Ödenmiş Sermaye15 90.000 0 90.000 90.000 0 90.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler81.982 0 81.982 39.831 0 39.831Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri86.617 0 86.617 48.455 0 48.455Yasal Yedekler15.756 0 15.756 13.848 0 13.848Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler70.861 0 70.861 34.607 0 34.607Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar0 0 0 0 0 0Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylar50.342 0 50.342 38.162 0 38.162YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.687.914 95 1.688.009 1.209.785 20.790 1.230.575Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ281.484 0 281.484 178.417 726 179.143TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR23.1 18.668.299 0 18.668.299 16.549.268 0 16.549.268VERİLEN TEMİNATLAR23.2 368.792 0 368.792 166.570 0 166.570TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER23.3 1.521.835 75.585 1.597.420 1.103.113 59.671 1.162.784NAZIM HESAPLAR TOPLAMI20.840.410 75.585 20.915.995 17.997.368 60.397 18.057.765http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054774BIST