***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
06.05.2022 11:12
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.03.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı başlığı altında dönem karı tutarının Ana Ortaklık Payları kalemine yazılması gerekirken Kontrol Gücü Olmayan Paylar kalemine yazılması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Açıklamalar
29.04.2022 Tarihinde KAP'nda duyurulan 31.03.2022 Dönemi Konsolide Finansal Tabloları Dipnotlarında aşağıdaki düzeltmenin yapılarak yeniden yayınlanması ihtiyacı doğmuştur: Grup'un 01.01.2022 - 31.03.2022 faaliyet dönemine ait Konsolide Kar veya Zarar Tablosunda yer alan Dönem Karının (Zararının) Dağılımı başlığı altında dönem karı tutarının Ana Ortaklık Payları kalemine yazılması gerekirken,sehven, Kontrol Gücü Olmayan Paylar kalemine yazılmış olup, konsolide kar zarar tablosunda gösterim düzeltmesi yapılacaktır. Yapılacak gösterim düzeltmesi, grup konsolide finansal tablolarında herhangi bir tutar değişikliği yatarmayacaktır. Gösterim düzeltilmiş Konsolide Kar veya Zarar Tablosunun yer aldığı 31.03.2022 Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027144
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
18:0514,9331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0721
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9669
En Düşük
14,8503
18:0515,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0842
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8517
En Düşük
15,6090
18:05904,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 7,62
|Açılış
|: 904,71
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.017.799
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|17.975.836
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.508.603
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|104.439.911
|% 9,97
|
|CASA
|121,50
|1.635.383
|% -9,93
|
|PETUN
|24,16
|67.842.329
|% -9,10
|
|SERVE
|26,02
|951.085
|% -8,77
|
|SELVA
|18,10
|28.945.646
|% -8,03
|
|ETILR
|9,20
|8.327.878
|% -7,07
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% -0,70
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 4,04
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 4,67
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9298
|14,9331
|% 0,49
|
|Euro
|15,7607
|15,7963
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,3708
|18,4629
|% 0,38
|
|Frank
|15,0507
|15,1414
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9705
|3,9904
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|6,69
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,00
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,39
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,95
|