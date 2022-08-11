***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi30.06.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar veya Zarar TablosuDeğişikliğin NedeniDönem Karının (Zararının) Dağılımı başlığı altında dönem karı tutarının Ana Ortaklık Payları kalemine yazılması gerekirken Kontrol Gücü Olmayan Paylar kalemine yazılmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiBulunmamaktadır.Açıklamalar10.08.2022 Tarihinde KAP'nda duyurulan 30.06.2022 Dönemi Konsolide Finansal Tabloları Dipnotlarında aşağıdaki düzeltmenin yapılarak yeniden yayınlanması ihtiyacı doğmuştur: Grup'un 01.01.2022 - 30.06.2022 faaliyet dönemine ait Konsolide Kar veya Zarar Tablosunda yer alan Dönem Karının (Zararının) Dağılımı başlığı altında dönem karı tutarının Ana Ortaklık Payları kalemine yazılması gerekirken,sehven, Kontrol Gücü Olmayan Paylar kalemine yazılmış olup, konsolide kar zarar tablosunda gösterim düzeltmesi yapılacaktır. Yapılacak gösterim düzeltmesi, grup konsolide finansal tablolarında herhangi bir tutar değişikliği yatarmayacaktır. Gösterim düzeltilmiş Konsolide Kar veya Zarar Tablosunun yer aldığı 30.06.2022 Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054438BIST