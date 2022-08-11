***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
11.08.2022 10:02
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.06.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı başlığı altında dönem karı tutarının Ana Ortaklık Payları kalemine yazılması gerekirken Kontrol Gücü Olmayan Paylar kalemine yazılması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar
10.08.2022 Tarihinde KAP'nda duyurulan 30.06.2022 Dönemi Konsolide Finansal Tabloları Dipnotlarında aşağıdaki düzeltmenin yapılarak yeniden yayınlanması ihtiyacı doğmuştur: Grup'un 01.01.2022 - 30.06.2022 faaliyet dönemine ait Konsolide Kar veya Zarar Tablosunda yer alan Dönem Karının (Zararının) Dağılımı başlığı altında dönem karı tutarının Ana Ortaklık Payları kalemine yazılması gerekirken,sehven, Kontrol Gücü Olmayan Paylar kalemine yazılmış olup, konsolide kar zarar tablosunda gösterim düzeltmesi yapılacaktır. Yapılacak gösterim düzeltmesi, grup konsolide finansal tablolarında herhangi bir tutar değişikliği yatarmayacaktır. Gösterim düzeltilmiş Konsolide Kar veya Zarar Tablosunun yer aldığı 30.06.2022 Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054438
BIST
13:002.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 8,38
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
13:0017,9645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
13:0018,4893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0433
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
13:001.032,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.032,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler13:00
|TRCAS
|10,57
|76.648.805
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|51.571.822
|% 9,96
|
|KIMMR
|4,66
|76.311.979
|% 9,91
|
|ARDYZ
|7,23
|21.567.994
|% 9,88
|
|MERKO
|4,38
|106.822.542
|% 9,77
|
|PAMEL
|169,40
|13.350.438
|% -9,51
|
|KZBGY
|28,94
|25.693.764
|% -7,83
|
|DOBUR
|44,50
|863.574
|% -6,71
|
|AKENR
|2,05
|77.007.419
|% -6,39
|
|BLCYT
|12,08
|43.352.523
|% -6,36
|
|THYAO
|62,80
|3.690.130.242
|% 2,28
|
|YKBNK
|5,70
|979.905.967
|% 1,42
|
|AKBNK
|10,30
|917.772.811
|% 2,28
|
|SAHOL
|23,86
|913.028.233
|% -1,16
|
|GARAN
|18,16
|830.951.215
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,70
|979.905.967
|% 1,42
|
|ODAS
|4,02
|671.551.530
|% 2,29
|
|VAKBN
|4,63
|625.553.375
|% 4,99
|
|DOHOL
|4,45
|509.072.032
|% -0,45
|
|EKGYO
|3,64
|386.959.166
|% -0,27
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9591
|17,9645
|% 0,15
|
|Euro
|18,4809
|18,4893
|% -0,23
|
|Sterlin
|21,7546
|21,8637
|% -0,37
|
|Frank
|18,9865
|19,1008
|% -0,04
|
|Riyal
|4,7690
|4,7930
|% 0,11
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-2,61
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|6.886
|6.990
|-34,00
|
|Tam
|6.919
|6.969
|-23,00
|
|Yarım
|3.371
|3.407
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,32
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,62
|