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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.04.2020 12:26
GÜNCEL HABERLER



***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında (düzeltme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni KAP bildirim şablonunda yer alan 8 numaralı gündem madesine sehven ilave edilmiş esas sözleşme değişikliğine ilişkin ibare çıkartılmıştır.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 29.04.2020
Genel Kurul Tarihi 27.05.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
4 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması
8 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - 2019 Yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması
10 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti
11 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OGK_Davet2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Bilgilendirme_Dokumani2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
KAP bildirim şablonunda yer alan 8 numaralı gündem madesine sehven ilave edilmiş esas sözleşme değişikliğine ilişkin ibare çıkartılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841507


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Tam 2.531 2.586 12,10  
Yarım 1.233 1.264 5,90  
Çeyrek 619 632 3,00  
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