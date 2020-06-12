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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.06.2020 10:50
GÜNCEL HABERLER



***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 29.04.2020
Genel Kurul Tarihi 27.05.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
4 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması
8 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - 2019 Yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması
10 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti
11 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2019 Olağan Genel Kurul toplantısı 27.05.2020 günü gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 12.06.2020

Ek Açıklamalar
27.05.2020 günü gerçekleştirilmiş olun Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 12.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850893


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Cumhuriyet 2.461 2.486 1,00  
Tam 2.534 2.555 1,00  
Yarım 1.236 1.247 0,50  
Çeyrek 618 624 0,30  
Gümüş.Ons 17,65 17,69 0,01  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 -0,01  
B. Petrol 38,34 38,34 -0,21  
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