***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 29.04.2020Genel Kurul Tarihi 27.05.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Büyükdere caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 EsentepeGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi4 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması5 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması8 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,9 - 2019 Yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması10 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti11 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi14 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2019 Olağan Genel Kurul toplantısı 27.05.2020 günü gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 12.06.2020Ek Açıklamalar27.05.2020 günü gerçekleştirilmiş olun Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 12.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850893BIST