***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
12.06.2020 17:22
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 21.04.2020 tarih ve 2020/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi hükmü çerçevesinde 130.000.000 TL (yüzotuzmilyon Türk Lirası)'na kadar, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilebilmesine yönelik ihraç limiti başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.06.2020 tarih ve 35/714 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Onalı ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850998
BIST
18:05109.835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 680,06
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
18:056,8395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
18:057,6960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0351
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6802
18:05381,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,23
|Açılış
|: 381,25
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.579.537
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.847.878
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|99.954.879
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|12.328.650
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|108.404
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|257.860
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,45
|876.834
|% -9,94
|
|ARTI
|2,03
|974.265
|% -9,78
|
|YONGA
|29,24
|389.445
|% -9,42
|
|FORMT
|3,35
|5.685.503
|% -6,42
|
|PGSUS
|58,45
|672.789.565
|% 2,81
|
|IHLGM
|1,56
|410.730.489
|% -1,27
|
|MPARK
|18,01
|260.182.021
|% 3,39
|
|ODAS
|2,03
|234.997.474
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,98
|232.492.409
|% 9,94
|
|IHLGM
|1,56
|410.730.489
|% -1,27
|
|ODAS
|2,03
|234.997.474
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,98
|232.492.409
|% 9,94
|
|KUYAS
|2,03
|53.127.727
|% 1,00
|
|HLGYO
|1,95
|44.228.243
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5396
|8,5824
|% -0,65
|
|Frank
|7,1492
|7,1923
|% -0,93
|
|Riyal
|1,8149
|1,8240
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|7,83
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.491
|5,10
|
|Tam
|2.537
|2.559
|5,30
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|2,60
|
|Çeyrek
|619
|625
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,56
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,03
|
|B. Petrol
|38,83
|38,83
|0,28
|
Seans Raporu
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