***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 21.04.2020 tarih ve 2020/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi hükmü çerçevesinde 130.000.000 TL (yüzotuzmilyon Türk Lirası)'na kadar, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilebilmesine yönelik ihraç limiti başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.06.2020 tarih ve 35/714 sayılı toplantısında onaylanmıştır.Onalı ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850998BIST