***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
11.10.2023 15:50
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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11.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 11.08.2023 tarih ve 2023/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi hükmü çerçevesinde 425.000.000 TL (Dörtyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası)'na kadar, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve 58/1263 sayılı kararları ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204256
BIST
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16:088.396
En Düşük
|Değişim
|: -0,55%
|| -46,52
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.356
En Yüksek
8.519
16:0827,7351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0183
|Açılış
|: 27,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
16:0829,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0476
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
16:081.671,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 13,55
|Açılış
|: 1.671,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.671,90
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler16:06
|TKNSA
|35,86
|594.816.286
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|49.117.648
|% 10,00
|
|ACSEL
|117,70
|88.640.263
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|2.780.800
|% 10,00
|
|FMIZP
|282,90
|174.372.108
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|151.243.099
|% -9,95
|
|IHAAS
|20,16
|565.817.873
|% -9,68
|
|SKBNK
|6,96
|1.022.711.202
|% -8,42
|
|TETMT
|2.580,00
|29.464.710
|% -7,86
|
|ARENA
|30,04
|124.983.848
|% -7,74
|
|PETKM
|24,68
|4.304.623.043
|% 0,16
|
|THYAO
|231,80
|4.062.767.491
|% -2,65
|
|DMRGD
|22,78
|3.446.939.445
|% 4,02
|
|ISCTR
|25,50
|2.958.371.873
|% 2,74
|
|YKBNK
|19,43
|2.921.840.793
|% 1,09
|
|ZOREN
|6,29
|1.490.493.295
|% -1,56
|
|EKGYO
|8,24
|1.503.232.572
|% -1,90
|
|PETKM
|24,68
|4.304.623.043
|% 0,16
|
|ODAS
|13,73
|2.387.123.324
|% 0,59
|
|DMRGD
|22,78
|3.446.939.445
|% 4,02
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7310
|27,7351
|% 0,07
|
|Euro
|29,4679
|29,4778
|% 0,16
|
|Sterlin
|34,0383
|34,2090
|% 0,27
|
|Frank
|30,6199
|30,8043
|% 0,37
|
|Riyal
|7,3741
|7,4111
|% 0,11
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|12,77
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|11,67
|
|Cumhuriyet
|11.575
|11.750
|70,00
|
|Tam
|11.333
|11.418
|22,00
|
|Yarım
|5.684
|5.731
|16,00
|
|Çeyrek
|2.833
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,63
|19,65
|0,19
|
|B. Petrol
|86,92
|86,92
|-0,73
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:21YESIL
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 381, 825 adet işlem
-
16:20XU100
Endeks 8, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 93, 393.00 milyon TL de
-
16:20ARENA
Yüzde -7.74 oranında düşüşle 30.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 189, 948 adet işlem
-
16:19BASGZ
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 22.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 027, 143 adet işlem
-
16:18GIPTA
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 38.02 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 367, 705 adet işlem