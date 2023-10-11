***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.08.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 11.08.2023 tarih ve 2023/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi hükmü çerçevesinde 425.000.000 TL (Dörtyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası)'na kadar, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve 58/1263 sayılı kararları ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204256BIST