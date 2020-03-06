***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç başvurumuz hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.02.2020İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.02.2020SPK Başvuru Sonucu REDEk AçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 03.02.2020 tarih ve 2020/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi hükmü çerçevesinde 300.000.000 TL (üçyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2020 tarih ve 15/335 sayılı toplantısında Kurul Karar Organı'nın i-SPK 31.2 (27/02/2020 tarih ve 12/305 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde Şirketimizin ihraç limiti bulunmadığından, söz konusu talebimizin reddedilmesine karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824992BIST