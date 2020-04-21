***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.04.2020 14:27
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 130.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 21.04.2020 tarih ve 2020/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi hükmü çerçevesinde 130.000.000 TL (yüzotuzmilyon Türk Lirası)'na kadar, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839557
BIST
17:1797.808
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.137,67
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
17:176,9709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0318
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
17:177,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0403
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6019
En Düşük
7,5188
17:17377,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,66
|Açılış
|: 377,83
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|4.219.977
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|116.877.421
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|30.431.921
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|81.241.877
|% 9,98
|
|ERSU
|4,08
|18.840.298
|% 9,97
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|QNBFL
|114,70
|28.034.954
|% -7,13
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|ECILC
|4,90
|832.813.071
|% 8,41
|
|GARAN
|8,21
|564.056.620
|% -2,15
|
|ASELS
|27,08
|546.724.693
|% -1,17
|
|THYAO
|10,46
|490.442.158
|% -1,69
|
|ISFIN
|3,32
|490.420.273
|% 0,30
|
|ODAS
|1,65
|465.022.802
|% 2,48
|
|ECILC
|4,90
|832.813.071
|% 8,41
|
|ISFIN
|3,32
|490.420.273
|% 0,30
|
|GUSGR
|2,79
|294.014.522
|% 1,45
|
|GSRAY
|2,54
|259.466.355
|% 9,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5721
|8,6151
|% -0,34
|
|Frank
|7,1796
|7,2228
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8537
|1,8630
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|-6,82
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|2.420
|2.478
|-5,70
|
|Tam
|2.484
|2.543
|-17,30
|
|Yarım
|1.210
|1.241
|-2,80
|
|Çeyrek
|607
|621
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|14,71
|14,76
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|20,09
|20,09
|-5,48
|
Seans Raporu
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