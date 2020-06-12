***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.06.2020 17:17
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 130.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.06.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.06.2021
Ek Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 21.04.2020 tarih ve 2020/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi hükmü çerçevesinde 130.000.000 TL (yüzotuzmilyon Türk Lirası)'na kadar, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilebilmesine yönelik ihraç limiti başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.06.2020 tarih ve 35/714 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850994
BIST
18:05109.835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 680,06
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
18:056,8367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
18:057,6979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0332
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6802
18:05380,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,65
|Açılış
|: 380,69
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.579.537
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.847.878
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|99.954.879
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|12.328.650
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|108.404
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|257.860
|% -10,00
|
|AYCES
|37,44
|751.952
|% -9,96
|
|EGCYO
|1,63
|1.519.549
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|876.834
|% -9,94
|
|ARTI
|2,03
|974.265
|% -9,78
|
|THYAO
|12,76
|1.018.230.018
|% 1,92
|
|ASELS
|32,20
|960.670.706
|% -0,12
|
|GARAN
|8,14
|885.223.213
|% -0,25
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|TSKB
|1,25
|391.055.027
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,56
|410.730.489
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,75
|159.688.751
|% 2,74
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5319
|8,5747
|% -0,74
|
|Frank
|7,1477
|7,1908
|% -0,95
|
|Riyal
|1,8150
|1,8241
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|4,18
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,27
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.491
|5,50
|
|Tam
|2.538
|2.560
|5,70
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|2,80
|
|Çeyrek
|619
|625
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,45
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,59
|38,59
|0,04
|
Seans Raporu
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