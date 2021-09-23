***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.09.2021 12:05
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 270.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.09.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.09.2022
Ek Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 05.08.2021 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi hükmü çerçevesinde 270.000.000 TL (ikiyüzyetmişmilyon Türk Lirası)'na kadar, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik ihraç limiti başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.09.2021 tarih ve 48/1373 sayılı kararları ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964943
BIST
14:051.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -10,79
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
14:058,7662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1143
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
14:0510,2892
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1748
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
14:05501,79
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 9,86
|Açılış
|: 501,79
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler14:05
|YEOTK
|66,55
|202.226.903
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,57
|18.893.552
|% 9,88
|
|RALYH
|4,67
|56.277.971
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|3.793.341
|% 9,87
|
|AKYHO
|2,49
|82.829.530
|% -8,12
|
|KTSKR
|58,00
|15.700.783
|% -7,94
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|DESPC
|11,21
|5.854.278
|% -5,24
|
|DOGUB
|4,90
|7.839.321
|% -5,04
|
|GARAN
|9,53
|965.039.400
|% 0,53
|
|EREGL
|16,91
|530.180.504
|% 0,06
|
|THYAO
|13,22
|478.556.735
|% 0,23
|
|TUPRS
|112,00
|304.094.710
|% 1,08
|
|SASA
|27,34
|284.280.764
|% 4,03
|
|YKBNK
|2,46
|267.301.910
|% 0,82
|
|GARAN
|9,53
|965.039.400
|% 0,53
|
|ODAS
|1,36
|58.547.650
|% 0,74
|
|KATMR
|1,35
|53.418.629
|% 5,47
|
|KRDMD
|6,45
|243.567.266
|% -0,62
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7628
|8,7662
|% 1,32
|
|Euro
|10,2809
|10,2892
|% 1,73
|
|Sterlin
|11,9487
|12,0086
|% 1,72
|
|Frank
|9,4329
|9,4898
|% 1,40
|
|Riyal
|2,3278
|2,3395
|% 1,22
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,07
|
|Altın Gr.
|494
|494
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.253
|3.335
|2,91
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|1,41
|
|Çeyrek
|789
|807
|0,71
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,70
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|-0,47
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:17BALAT
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 9.95 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 744 adet işlem
-
14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, AKBNK
-
14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, KOZAL, KOZAA
-
14:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 19 artarak (% 0.50 ) 1, 245
-
14:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRDFA, YEOTK, BAGFS, RALYH, KERVN, KIMMR