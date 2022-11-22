***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.11.2022 10:56
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 235.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.11.2022
Ek Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 22.11.2022 tarih ve 2022/37 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi hükmü çerçevesinde 235.000.000 TL (ikiyüzotuzbeşmilyon Türk Lirası)'na kadar, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081556
BIST
11:054.666
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 95,86
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.667
En Düşük
4.567
11:0518,6267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
11:0519,1274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0530
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1434
En Düşük
19,0421
11:051.043,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.043,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler11:05
|CMENT
|66,00
|1.074.018
|% 10,00
|
|ALFAS
|94,10
|14.394.289
|% 9,99
|
|AZTEK
|33,50
|48.303.444
|% 9,98
|
|CONSE
|13,35
|124.154.967
|% 9,97
|
|KGYO
|28,70
|14.814.304
|% 9,96
|
|SILVR
|17,34
|6.895.962
|% -9,97
|
|SUMAS
|105,10
|124.964
|% -4,45
|
|ETYAT
|7,18
|614.931
|% -4,27
|
|VKING
|12,00
|6.084
|% -4,00
|
|COSMO
|91,50
|352.001
|% -3,79
|
|SASA
|144,90
|2.873.680.886
|% 6,62
|
|HEKTS
|39,58
|2.179.128.845
|% 5,83
|
|THYAO
|108,60
|2.033.508.095
|% 1,59
|
|EREGL
|38,70
|1.752.005.212
|% 2,65
|
|TUPRS
|450,90
|1.450.555.764
|% 4,18
|
|EKGYO
|5,79
|663.298.166
|% 0,17
|
|PETKM
|15,72
|1.338.489.802
|% 2,81
|
|SKBNK
|2,44
|186.957.658
|% -0,41
|
|YKBNK
|11,35
|857.508.585
|% -0,53
|
|KRDMD
|13,39
|972.916.056
|% 1,83
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6245
|18,6267
|% 0,03
|
|Euro
|19,1107
|19,1274
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,0044
|22,1148
|% 0,29
|
|Frank
|19,3848
|19,5016
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9416
|4,9664
|% 0,05
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|4,01
|
|Altın Gr.
|1.045
|1.045
|3,99
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.993
|7.082
|10,00
|
|Yarım
|3.402
|3.462
|5,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,11
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,64
|12,65
|0,17
|
|B. Petrol
|88,28
|88,28
|0,83
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:20CONSE
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 634, 715 adet işlem
-
11:18SANEL
Yüzde 8.75 oranında artışla 13.55 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 467 adet işlem
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, PGSUS, AKBNK
-
11:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 3 artarak (% 1.90 ) 4, 085
-
11:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALFAS, KGYO, KERVN, AZTEK, SEYKM, YESIL, CMENT, YEOTK, TDGYO, CONSE