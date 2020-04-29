***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Hesap Dönemi Kar Payı Dağıtımı ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 29.04.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 0 0B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 Lider Faktoring- 2019 Kar dağıtım tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSULİDER FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 45.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 12.033.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 29.397.000 29.397.0004. Vergiler ( - ) 6.317.000 6.317.0005. Net Dönem Kârı 23.080.000 23.080.0006. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.154.000 1.154.0008. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 21.926.000 21.926.000Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 21.926.000 21.926.0009. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 6.200 6.20010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 21.932.200 21.932.20011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 21.926.000 21.926.00020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0C Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841111BIST