***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.04.2020 15:44
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Hesap Dönemi Kar Payı Dağıtımı Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 29.04.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 0 0
B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 0 0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Lider Faktoring- 2019 Kar dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
LİDER FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 45.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 12.033.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 29.397.000 29.397.000
4. Vergiler ( - ) 6.317.000 6.317.000
5. Net Dönem Kârı 23.080.000 23.080.000
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.154.000 1.154.000
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 21.926.000 21.926.000
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 21.926.000 21.926.000
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 6.200 6.200
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 21.932.200 21.932.200
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 21.926.000 21.926.000
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
C Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841111
BIST