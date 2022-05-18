***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.05.2022 09:59
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.04.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 12.05.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan artırımı ve süre uzatımı amacıyla, Yönetim Kurulu'nun 20.01.2022 tarih ve 2022/02 sayılı kararı ile yapılan esas sözleşmenin 6'ncı maddesi hükmünün tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-17239 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072746991 sayılı izni alınmış olup, 21.04.2022 tarihli 2021 Mali yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştu.
Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin tadiline karar verilmiş olan 2021 yılı Oağan Genel Kurul toplantısı 12.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil_metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031058
BIST
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En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler13:28
|ORCAY
|21,90
|86.258.911
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.753.763
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.622.811
|% 9,95
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|LIDFA
|6,09
|10.100.131
|% 9,93
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|MANAS
|25,58
|42.684.146
|% 7,93
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|UFUK
|37,02
|1.041.745
|% -8,55
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|OYAYO
|8,29
|3.855.877
|% -5,90
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|YBTAS
|19.100,00
|57.300
|% -5,51
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|EPLAS
|16,23
|13.933.168
|% -4,75
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|SMRTG
|23,76
|96.210.832
|% -4,73
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|THYAO
|41,94
|2.312.414.895
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|SISE
|20,02
|927.613.044
|% 0,55
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|GARAN
|15,04
|752.564.485
|% 0,47
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|SAHOL
|19,63
|692.186.586
|% 1,08
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|YKBNK
|4,32
|609.796.718
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,65
|417.691.575
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,32
|609.796.718
|% 1,41
|
|SKBNK
|1,17
|106.770.177
|% 0,00
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|AKBNK
|8,00
|544.097.372
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,74
|206.391.246
|% 0,54
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,9408
|15,9491
|% 0,30
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|Euro
|16,7764
|16,7943
|% 0,22
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|Sterlin
|19,7497
|19,8488
|% -0,33
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|Frank
|15,9518
|16,0479
|% 0,05
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|Riyal
|4,2393
|4,2605
|% 0,27
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,06
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|Altın Gr.
|933
|933
|4,74
|
|Cumhuriyet
|6.215
|6.309
|51,00
|
|Tam
|6.184
|6.343
|51,48
|
|Yarım
|2.989
|3.068
|24,90
|
|Çeyrek
|1.499
|1.534
|12,46
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,74
|0,09
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|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,07
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|B. Petrol
|113
|113
|1,06
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