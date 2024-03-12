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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.03.2024 16:17
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.12.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.03.2024
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.11.2023 tarih ve 2023/40 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına, 2023 – 2027 yılları için Şirketimiz mevcut 400.000.000.- TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 1.250.000.000.- TL (Bir Milyar İki Yüz Elli Milyon Türk Lirası)'na artırılmasına, bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline uygun görüşleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvurumuz, SPK'nın 11.12.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-46425 sayılı yazıları ile uygun görülmüş olup, T.C. Ticaret Bakanlığı ve BDKK olurları alınmış olup, 12.03.2024 tarihli 2023 mali yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerince, değişiklik, kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil_metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258012


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