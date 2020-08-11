***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.08.2020 15:15
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Lider Faktoring'in ulusal para birimi cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirme notunu BBB(tur) ve görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867992
BIST
15:291.102
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 26,19
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
15:297,2494
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,0883
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
15:298,5568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0589
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
15:29460,28
En Yüksek
|Değişim
|: -3,80%
|| -18,17
|Açılış
|: 460,28
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,77
BIST En Aktif Hisseler15:29
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|KUTPO
|31,46
|20.125.230
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|60.027.473
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|860.920
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|42.183.796
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.688.690
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|DGGYO
|7,62
|1.795.621
|% -6,96
|
|THYAO
|11,32
|1.528.474.710
|% 7,20
|
|SISE
|6,44
|1.238.069.124
|% 8,24
|
|EKGYO
|2,02
|1.045.639.537
|% 2,02
|
|GARAN
|6,90
|1.019.866.691
|% 5,02
|
|TRKCM
|4,09
|524.729.774
|% 5,68
|
|EKGYO
|2,02
|1.045.639.537
|% 2,02
|
|SISE
|6,44
|1.238.069.124
|% 8,24
|
|YKBNK
|2,13
|365.183.557
|% 4,41
|
|GARAN
|6,90
|1.019.866.691
|% 5,02
|
|THYAO
|11,32
|1.528.474.710
|% 7,20
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2447
|7,2494
|% -1,20
|
|Euro
|8,5444
|8,5568
|% -0,68
|
|Sterlin
|9,4837
|9,5313
|% -0,84
|
|Frank
|7,9241
|7,9718
|% -0,72
|
|Riyal
|1,9270
|1,9366
|% -1,22
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-17,35
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.048
|3.127
|-151,70
|
|Yarım
|1.473
|1.513
|-73,38
|
|Çeyrek
|739
|756
|-36,69
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,74
|-1,42
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,40
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:41VAKFN
Yüzde 8.25 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 428, 370 adet işlem
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15:39METRO
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 973, 075 adet işlem
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15:37MSGYO
Yüzde 9.84 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 790, 624 adet işlem
-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 04 artarak (% 2.54 ) 1, 012
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, KSTUR, TACTR, AYES, EGCYH, BALAT, TKURU, HALKS, EGCYO, IZTAR