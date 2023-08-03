***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
03.08.2023 14:36
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Lider Faktoring'in ulusal para birimi cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirme notunu BBB+(tur) ve görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180265
BIST
'
15:367.244
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -15,03
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.213
En Yüksek
7.366
15:3626,9753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0537
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
15:3629,6137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1327
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
15:361.678,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,75
|Açılış
|: 1.678,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler15:36
|KLSER
|44,24
|132.401.472
|% 10,00
|
|ATAKP
|69,90
|595.669.153
|% 9,99
|
|FZLGY
|14,31
|123.289.694
|% 9,99
|
|ERCB
|153,10
|495.406.345
|% 9,99
|
|SDTTR
|274,30
|1.258.495.783
|% 9,98
|
|TUKAS
|9,36
|1.191.022.960
|% -10,00
|
|MACKO
|102,00
|558.477.625
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|7.466.471
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|52.500.061
|% -9,95
|
|PCILT
|31,28
|408.403.759
|% -8,75
|
|ASTOR
|114,90
|6.025.386.786
|% 0,52
|
|THYAO
|234,90
|5.307.465.370
|% -0,68
|
|EKGYO
|8,76
|3.856.107.435
|% 1,62
|
|KONTR
|243,90
|3.668.436.624
|% 6,55
|
|ASELS
|76,30
|3.556.946.238
|% -3,05
|
|EKGYO
|8,76
|3.856.107.435
|% 1,62
|
|YKBNK
|14,17
|3.304.068.789
|% -1,60
|
|ZOREN
|4,29
|779.993.073
|% -0,23
|
|SKBNK
|3,08
|521.703.811
|% -2,53
|
|ISCTR
|15,49
|2.487.287.305
|% -1,65
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9560
|26,9753
|% 0,20
|
|Euro
|29,5714
|29,6137
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,0231
|34,1937
|% -0,41
|
|Frank
|30,6535
|30,8381
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1661
|7,2020
|% 0,03
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|1,02
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|11.189
|11.358
|-80,00
|
|Tam
|10.949
|11.026
|-56,00
|
|Yarım
|5.479
|5.538
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.769
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,47
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,37
|-0,20
|
|B. Petrol
|83,22
|83,22
|0,02
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -77, 88 kaybederek (% -0.99 ) 7, 829
-
15:51XU100
Endeks 7, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 103, 134.00 milyon TL de
-
15:51KTLEV
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 37.66 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 038, 198 adet işlem
-
15:50IHGZT
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 713, 163 adet işlem
-
15:48PCILT
Yüzde -8.98 oranında düşüşle 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 563, 220 adet işlem