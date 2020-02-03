***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
03.02.2020 13:30
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hiz. A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/02/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
03/02/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda 03/02/2020 tarihinde, 1(bir) yıl süreli sözleşme imzalanmıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816644
BIST
13:59119.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -58,11
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
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119.527
En Düşük
118.762
13:595,9848
En Yüksek
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|Açılış
|: 5,9800
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|Önceki Kapanış
|: 5,9750
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5,9862
En Düşük
5,9764
13:596,6225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0159
|Açılış
|: 6,6130
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|Önceki Kapanış
|: 6,6210
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6,6407
En Düşük
6,6204
13:59304,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,29
|Açılış
|: 304,09
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|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|15.595.120
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|6.774.670
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|QNBFL
|144,00
|150.672
|% 14,20
|
|TSPOR
|3,06
|180.282.519
|% 12,50
|
|SODSN
|14,40
|45.020
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.225.568
|% -9,80
|
|EGCEY
|0,69
|86.416
|% -9,21
|
|EGCYO
|0,43
|31.779
|% -8,51
|
|MRGYO
|1,58
|11.576.509
|% -5,95
|
|SISE
|5,60
|716.326.319
|% 0,72
|
|THYAO
|13,75
|566.422.836
|% 0,51
|
|TRKCM
|4,17
|402.885.253
|% 3,47
|
|IPEKE
|10,19
|277.792.954
|% 2,93
|
|SODA
|6,54
|234.592.332
|% -1,65
|
|SISE
|5,60
|716.326.319
|% 0,72
|
|ODAS
|2,15
|232.159.319
|% 1,42
|
|TRKCM
|4,17
|402.885.253
|% 3,47
|
|EKGYO
|1,67
|143.590.533
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,80
|225.147.383
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7909
|7,8300
|% -1,13
|
|Frank
|6,1801
|6,2173
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-7,53
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,66
|
|Yarım
|967
|992
|-4,67
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,33
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,42
|56,42
|-0,20
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