***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
04.02.2021 12:50
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hiz. A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/02/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
03/02/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda 03/02/2021 tarihinde, 1(bir) yıl süreli sözleşme imzalanmıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907438
BIST
14:031.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:03
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|VERUS
|64,40
|185.994.023
|% 9,99
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
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|ARMDA
|72,75
|10.312.852
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|3.273.600
|% 9,97
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|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
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|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|TSGYO
|6,49
|10.154.037
|% -5,81
|
|BTCIM
|9,80
|11.611.100
|% -4,67
|
|SAMAT
|9,98
|101.229.086
|% -4,50
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|SISE
|7,76
|1.113.967.671
|% 2,11
|
|KARSN
|5,30
|964.836.979
|% 3,31
|
|KRDMD
|7,10
|851.114.859
|% 3,20
|
|GARAN
|10,09
|727.869.039
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,51
|647.852.131
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,51
|647.852.131
|% -0,40
|
|KARSN
|5,30
|964.836.979
|% 3,31
|
|PEGYO
|2,56
|421.433.516
|% -1,92
|
|SISE
|7,76
|1.113.967.671
|% 2,11
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|KRDMD
|7,10
|851.114.859
|% 3,20
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|14:03
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,1195
|7,1235
|% -0,57
|
|Euro
|8,5425
|8,5511
|% -0,86
|
|Sterlin
|9,6387
|9,6871
|% -0,96
|
|Frank
|7,8626
|7,9100
|% -0,87
|
|Riyal
|1,8933
|1,9028
|% -0,49
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-20,79
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|Altın Gr.
|415
|415
|-6,62
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-52,00
|
|Tam
|2.744
|2.814
|-54,77
|
|Yarım
|1.326
|1.361
|-26,49
|
|Çeyrek
|665
|681
|-13,25
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|-0,42
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|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,11
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|B. Petrol
|58,80
|58,80
|0,11
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