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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

06.08.2021 08:33



***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/02/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
03/02/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/08/2021
Açıklama

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Dönem Revizyonu tamamlanmıştır. Şirketimizin 07.08.2020 tarihinde 9,14 ( %91,41) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 06.08.2021 tarihi itibariyle 9,15(%91,51) olarak revize edilmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
90,87 91,72 89,23 92,79 91,51




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955237


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