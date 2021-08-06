***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi03/02/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi03/02/2022Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi06/08/2021AçıklamaTürkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Dönem Revizyonu tamamlanmıştır. Şirketimizin 07.08.2020 tarihinde 9,14 ( %91,41) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 06.08.2021 tarihi itibariyle 9,15(%91,51) olarak revize edilmiştir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not90,87 91,72 89,23 92,79 91,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955237BIST