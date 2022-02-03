***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
03.02.2022 09:41
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hiz. A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/02/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
03/02/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda 03/02/2022 tarihinde, 1(bir) yıl süreli sözleşme imzalanmıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999115
BIST
18:051.958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
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2.014
En Düşük
1.949
18:0513,5658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 13,5400
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|Önceki Kapanış
|: 13,5600
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13,5824
En Düşük
13,5079
18:0515,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0538
|Açılış
|: 15,4000
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|Önceki Kapanış
|: 15,3200
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15,5831
En Düşük
15,4824
18:05786,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,05
|Açılış
|: 786,99
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|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
778,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PARSN
|39,38
|152.339.635
|% 10,00
|
|PKENT
|369,20
|33.385.127
|% 9,98
|
|DESA
|9,40
|29.839.289
|% 9,94
|
|OZGYO
|2,26
|86.095.118
|% 9,71
|
|KONTR
|121,70
|363.143.486
|% 8,37
|
|DIRIT
|3,51
|509.004
|% -10,00
|
|PAMEL
|86,55
|5.424.379
|% -9,98
|
|ORCAY
|57,25
|29.460.519
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|8.506.653
|% -9,97
|
|HURGZ
|2,01
|38.226.659
|% -9,87
|
|THYAO
|27,02
|2.997.413.972
|% -2,81
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|KRDMD
|11,23
|1.357.403.811
|% -4,02
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|TSKB
|1,56
|315.158.581
|% -3,11
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,38
|372.008.436
|% -2,06
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5577
|13,5593
|% -0,08
|
|Euro
|15,5507
|15,5814
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,3679
|18,4600
|% 0,75
|
|Frank
|14,6537
|14,7420
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6016
|3,6197
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,93
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,26
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,05
|
|B. Petrol
|91,64
|91,64
|0,67
|