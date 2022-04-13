***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.04.2022 11:55
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa istanbul Başkanlığı'nın 13.04.2022 tarih ve E-18454353-100.06-8131 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum . bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019978
BIST
11:552.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 32,70
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.478
11:5514,5862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0124
|Açılış
|: 14,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
11:5515,8400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0296
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8590
En Düşük
15,7820
11:55925,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,86
|Açılış
|: 925,98
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
926,73
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler11:54
|MMCAS
|3,52
|954.205
|% 10,00
|
|KOZAA
|31,70
|1.027.921.181
|% 9,99
|
|KOZAL
|174,30
|1.077.129.707
|% 9,83
|
|IPEKE
|21,28
|237.219.537
|% 9,69
|
|LIDFA
|6,71
|29.735.301
|% 8,58
|
|ASUZU
|81,00
|20.346.660
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|4.124.538
|% -9,97
|
|SANEL
|5,13
|1.098.107
|% -9,84
|
|KONKA
|18,23
|147.741.593
|% -8,25
|
|GZNMI
|33,38
|10.722.100
|% -7,28
|
|GARAN
|13,83
|1.320.028.162
|% 0,73
|
|SISE
|17,89
|1.309.959.426
|% 3,59
|
|KRDMD
|16,32
|1.201.646.484
|% 1,56
|
|YKBNK
|5,10
|1.163.111.749
|% 0,76
|
|ASELS
|28,54
|1.121.387.530
|% 2,66
|
|YKBNK
|5,10
|1.163.111.749
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,76
|505.430.138
|% 1,47
|
|ZOREN
|2,12
|227.281.684
|% 4,95
|
|GARAN
|13,83
|1.320.028.162
|% 0,73
|
|ODAS
|2,30
|194.395.505
|% 1,32
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5805
|14,5855
|% -0,09
|
|Euro
|15,8221
|15,8484
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,9172
|19,0120
|% 0,08
|
|Frank
|15,5894
|15,6833
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8774
|3,8969
|% 0,01
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|7,30
|
|Altın Gr.
|926
|926
|4,22
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,30
|
Seans Raporu
11:54
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12:08OYLUM
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12:07KOZAL
Yüzde 9.83 oranında artışla 174.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 212, 759 adet işlem
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12:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 05 artarak (% 1.45 ) 2, 249
-
12:06
KOZAL, EGGUB, SERVE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:06
MARKA, KONKA, Z30EA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında