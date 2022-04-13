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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

13.04.2022 11:55
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa istanbul Başkanlığı'nın 13.04.2022 tarih ve E-18454353-100.06-8131 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum . bulunmamaktadır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019978


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 3,52 954.205 % 10,00  
KOZAA 31,70 1.027.921.181 % 9,99  
KOZAL 174,30 1.077.129.707 % 9,83  
IPEKE 21,28 237.219.537 % 9,69  
LIDFA 6,71 29.735.301 % 8,58  
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11:54 Alış Satış %  
Dolar 14,5805 14,5855 % -0,09  
Euro 15,8221 15,8484 % 0,24  
Sterlin 18,9172 19,0120 % 0,08  
Frank 15,5894 15,6833 % 0,12  
Riyal 3,8774 3,8969 % 0,01  
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11:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.974 1.974 7,30  
Altın Gr. 926 926 4,22  
Cumhuriyet 6.137 6.229 31,00  
Tam 6.107 6.259 38,60  
Yarım 2.952 3.028 18,67  
Çeyrek 1.480 1.514 9,34  
Gümüş.Ons 25,63 25,66 0,28  
Gümüş Gr. 12,03 12,05 0,14  
B. Petrol 105 105 0,30  
Seans Raporu 11:54
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