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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

04.08.2022 13:59
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa istanbul Başkanlığı'nın 04.08.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10443 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum . bulunmamaktadır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051797


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Riyal 4,7668 4,7907 % 0,30  
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14:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 15,75  
Altın Gr. 1.029 1.029 11,56  
Cumhuriyet 6.869 6.972 80,00  
Tam 6.902 6.953 50,00  
Yarım 3.363 3.399 24,00  
Çeyrek 1.687 1.699 12,00  
Gümüş.Ons 20,29 20,32 0,24  
Gümüş Gr. 11,70 11,71 0,14  
B. Petrol 97,09 97,09 0,31  
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