***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
04.08.2022 13:59
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa istanbul Başkanlığı'nın 04.08.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10443 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum . bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051797
BIST
14:062.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 44,01
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.730
En Düşük
2.701
14:0617,9669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
14:0618,3495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1074
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
14:061.029,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 11,65
|Açılış
|: 1.029,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.030,12
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler14:04
|KRPLS
|8,26
|58.401.626
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|46.211.604
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|228.949.634
|% 9,96
|
|OBASE
|12,70
|999.249
|% 9,96
|
|EMNIS
|37,52
|574.099
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|74.246.506
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|KZBGY
|47,48
|99.102.505
|% -8,25
|
|TURGG
|229,00
|22.540.245
|% -5,45
|
|THYAO
|55,45
|2.688.081.489
|% 0,82
|
|HEKTS
|37,78
|2.124.451.816
|% 6,36
|
|SISE
|23,66
|1.284.250.440
|% 1,63
|
|KARSN
|7,45
|1.189.411.452
|% 5,37
|
|SASA
|50,65
|856.035.991
|% 1,63
|
|TSKB
|2,94
|693.832.867
|% 2,44
|
|EKGYO
|3,25
|569.703.393
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,06
|822.656.777
|% 2,85
|
|KARSN
|7,45
|1.189.411.452
|% 5,37
|
|SKBNK
|2,01
|284.147.127
|% 9,84
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3200
|18,3421
|% 0,55
|
|Euro
|18,3400
|18,3500
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,7731
|21,8823
|% 0,30
|
|Frank
|18,6429
|18,7552
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7668
|4,7907
|% 0,30
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|15,75
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|11,56
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.972
|80,00
|
|Tam
|6.902
|6.953
|50,00
|
|Yarım
|3.363
|3.399
|24,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.699
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,29
|20,32
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,14
|
|B. Petrol
|97,09
|97,09
|0,31
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:19EMNIS
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.52 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 670 adet işlem
-
14:18CEOEM
Yüzde 6.06 oranında artışla 11.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 018, 473 adet işlem
-
14:17XU100
Endeks 2, 727 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 25, 598.00 milyon TL de
-
14:17YYAPI
Yüzde 4.81 oranında artışla 1.09 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 064, 846 adet işlem
-
14:16ZOREN
Yüzde 5.68 oranında artışla 2.42 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 748, 328 adet işlem