***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.03.2023 14:48
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa istanbul Başkanlığı'nın 27.03.2023 tarihli yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128086
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -34,18
|Açılış
|: 5.065
|
|Önceki Kapanış
|: 5.032
|
5.074
En Düşük
4.998
18:0519,0883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0373
|Açılış
|: 19,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3550
|
19,2443
En Düşük
18,9751
18:0520,6333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1310
|Açılış
|: 20,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,7334
En Düşük
20,4199
18:051.199,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -12,06
|Açılış
|: 1.199,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.211,97
|
1.220,05
En Düşük
1.193,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|12,32
|770.639.649
|% 10,00
|
|DGATE
|15,51
|20.876.319
|% 10,00
|
|MARTI
|3,74
|130.268.668
|% 10,00
|
|BVSAN
|72,70
|360.535.594
|% 9,98
|
|DGGYO
|46,08
|78.435.778
|% 9,98
|
|CANTE
|52,60
|318.326.723
|% -9,93
|
|KRSTL
|10,43
|91.938.358
|% -9,93
|
|GMTAS
|11,06
|424.127.435
|% -9,93
|
|EPLAS
|42,10
|60.704.662
|% -7,92
|
|ONCSM
|146,80
|51.718.042
|% -7,67
|
|ASTOR
|60,70
|4.149.178.364
|% -5,01
|
|EREGL
|37,38
|4.143.845.693
|% 0,75
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|GOKNR
|24,10
|2.588.355.734
|% -1,55
|
|EKGYO
|6,88
|1.242.831.890
|% -0,29
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KATMR
|1,32
|203.933.318
|% -2,94
|
|ISCTR
|13,62
|1.934.073.949
|% -1,66
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0848
|19,0882
|% 0,20
|
|Euro
|20,6086
|20,6210
|% 0,58
|
|Sterlin
|23,3732
|23,4904
|% 0,63
|
|Frank
|20,7338
|20,8587
|% 0,50
|
|Riyal
|5,0665
|5,0919
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-24,87
|
|Altın Gr.
|1.198
|1.199
|-13,40
|
|Cumhuriyet
|8.103
|8.225
|-92,00
|
|Tam
|8.122
|8.221
|-118,00
|
|Yarım
|3.981
|4.023
|-58,00
|
|Çeyrek
|1.991
|2.011
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|-0,14
|
|B. Petrol
|77,86
|77,86
|3,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TTKOM
Yüzde 5.23 oranında artışla 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 564, 577 adet işlem
-
17:58KLMSN
Yüzde 6.88 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 215 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 99 artarak (% 0.04 ) 5, 540
-
17:57XU100
Endeks 5, 042 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 41, 027.00 milyon TL de
-
17:57BARMA
Yüzde 4.94 oranında artışla 16.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 758, 197 adet işlem