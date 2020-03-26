***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 15:10
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ülkemizde yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler ve yayınlanan genelgeler çerçevesinde, çalışanlarımızın ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Lider Faktoring A.Ş. iş sürekliliği politikaları çerçevesinde, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak, aynı zamanda Şirketimizin iş sürekliliğini sürdürmek üzere,
- Hastalık hakkında tüm çalışanlara gerekli bildirimler yapılmış, - Virüsten korunmak için alınması gereken çevresel ve kişisel tedbirlerin önemi çalışanlarımıza iletilmiş, - Fiziki çalışma şartlarında sosyal mesafe dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılmış, - Tüm çalışma alanlarımızda gerekli dezenfektasyon ve temizlik işlemleri yapılmış, - Çalışanlarımızın zorunlu olmadıkça tüm seyahatleri iptal edilmiş, - Şirket toplantılarının uzaktan erişim ile gerçekleştirilmesi özendirilerek yüz yüze görüşmeler sınırlandırılmış, olup, ilaveten 27 Mart 2020 Cuma günü itibariyle belirlenen şirketimiz kritik Genel Müdürlük personeli haricindeki personelinin uzaktan, şube çalışanlarının ise dönüşümlü olarak çalışması uygulamasına geçmiştir.
Şirketimiz personeli uzaktan çalışmaya hazırlıklı olup, Şirket faaliyetlerin kesintisiz devam etmesi için gerekli olan tüm altyapı donanımları hazır bulundurulmaktadır. Bugüne kadar alınan tedbirler çerçevesinde, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum/önlem söz konusu olmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832330
BIST
16:3490.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 1.691,69
|Açılış
|: 88.960
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|Önceki Kapanış
|: 89.063
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90.869
En Düşük
88.481
16:346,4102
En Yüksek
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|: -0,09%
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|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
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6,5056
En Düşük
6,3925
16:347,0285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0438
|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
|: 0,0000
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7,1034
En Düşük
6,9707
16:34336,67
En Yüksek
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|: 0,87%
|| 2,90
|Açılış
|: 336,67
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|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,15
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,20
|38.657.034
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.112.216
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,82
|6.862.336
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.325.304
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|77.710.184
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.474.737
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,15
|1.194.134.654
|% 4,33
|
|ASELS
|23,98
|868.477.499
|% 2,30
|
|GARAN
|7,85
|786.615.520
|% 4,67
|
|AKBNK
|5,63
|358.953.777
|% 1,08
|
|YKBNK
|1,93
|330.289.075
|% 3,21
|
|YKBNK
|1,93
|330.289.075
|% 3,21
|
|IHLGM
|0,84
|131.652.943
|% 9,09
|
|THYAO
|9,15
|1.194.134.654
|% 4,33
|
|IHLAS
|0,46
|52.882.598
|% 9,52
|
|GARAN
|7,85
|786.615.520
|% 4,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6724
|7,7109
|% 0,88
|
|Frank
|6,5843
|6,6240
|% 0,66
|
|Riyal
|1,7019
|1,7105
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.632
|12,69
|
|Altın Gr.
|336
|336
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,54
|14,60
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|26,97
|26,97
|-0,42
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Seans Raporu
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