***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜlkemizde yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler ve yayınlanan genelgeler çerçevesinde, çalışanlarımızın ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Lider Faktoring A.Ş. iş sürekliliği politikaları çerçevesinde, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak, aynı zamanda Şirketimizin iş sürekliliğini sürdürmek üzere,- Hastalık hakkında tüm çalışanlara gerekli bildirimler yapılmış, - Virüsten korunmak için alınması gereken çevresel ve kişisel tedbirlerin önemi çalışanlarımıza iletilmiş, - Fiziki çalışma şartlarında sosyal mesafe dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılmış, - Tüm çalışma alanlarımızda gerekli dezenfektasyon ve temizlik işlemleri yapılmış, - Çalışanlarımızın zorunlu olmadıkça tüm seyahatleri iptal edilmiş, - Şirket toplantılarının uzaktan erişim ile gerçekleştirilmesi özendirilerek yüz yüze görüşmeler sınırlandırılmış, olup, ilaveten 27 Mart 2020 Cuma günü itibariyle belirlenen şirketimiz kritik Genel Müdürlük personeli haricindeki personelinin uzaktan, şube çalışanlarının ise dönüşümlü olarak çalışması uygulamasına geçmiştir.Şirketimiz personeli uzaktan çalışmaya hazırlıklı olup, Şirket faaliyetlerin kesintisiz devam etmesi için gerekli olan tüm altyapı donanımları hazır bulundurulmaktadır. Bugüne kadar alınan tedbirler çerçevesinde, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum/önlem söz konusu olmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832330BIST