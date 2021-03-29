***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesi (g) bendi ve 4.3.8 no'lu ilke hükümleri çerçevesinde, Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı süreyi göz önüne alarak bağımsızlığı ortadan kaldıran durum sebebiyle kendi isteğiyle 29.03.2021 tarihli dilekçesi ile görevinden istifa eden bağımsız üyemiz Tezcan YARAMANCI'nın istifasının kabulüne Şirketimiz Yönetim Kurulunca katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921464BIST