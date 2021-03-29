***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2021 15:57
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesi (g) bendi ve 4.3.8 no'lu ilke hükümleri çerçevesinde, Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı süreyi göz önüne alarak bağımsızlığı ortadan kaldıran durum sebebiyle kendi isteğiyle 29.03.2021 tarihli dilekçesi ile görevinden istifa eden bağımsız üyemiz Tezcan YARAMANCI'nın istifasının kabulüne Şirketimiz Yönetim Kurulunca katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921464
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|BJKAS
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