***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ("Tebliğ") ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesi (g) bendi ve 4.3.8 no'lu ilke hükümleri çerçevesinde, kendi isteğiyle 29.03.2021 tarihli dilekçesi ile görevinden istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Tezcan YARAMANCI'nın istifasının kabulüne, Tebliğ ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 31.03.2021 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu"nun görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve Rapor ekinde bağımsızlık beyanı, özgeçmişi ve muvafakati yer alan *********** T.C. kimlik numaralı Sayın Rahime Alev DUMANLI'nın, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 1 (bir) yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmesi için, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere, bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak teklif edilmesine Şirketimiz Yönetim Kurulunca katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922171BIST