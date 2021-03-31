***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 16:03
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ("Tebliğ") ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesi (g) bendi ve 4.3.8 no'lu ilke hükümleri çerçevesinde, kendi isteğiyle 29.03.2021 tarihli dilekçesi ile görevinden istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Tezcan YARAMANCI'nın istifasının kabulüne, Tebliğ ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 31.03.2021 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu"nun görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve Rapor ekinde bağımsızlık beyanı, özgeçmişi ve muvafakati yer alan *********** T.C. kimlik numaralı Sayın Rahime Alev DUMANLI'nın, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 1 (bir) yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmesi için, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere, bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak teklif edilmesine Şirketimiz Yönetim Kurulunca katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922171
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.390
18:058,2573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0660
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2164
18:059,7516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0227
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,6805
18:05453,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,20
|Açılış
|: 453,53
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|12.288.394
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|10.737.776
|% 9,97
|
|ORMA
|24,72
|2.641.166
|% 9,96
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|KSTUR
|282,70
|1.193.544
|% -5,77
|
|OZRDN
|8,60
|600.421
|% -4,44
|
|IZTAR
|18,45
|13.268.653
|% -4,40
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2507
|8,2573
|% -0,79
|
|Euro
|9,7216
|9,7516
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,3404
|11,3972
|% -0,64
|
|Frank
|8,7206
|8,7731
|% -0,98
|
|Riyal
|2,1941
|2,2051
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|22,21
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|64,34
|64,34
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
-
17:58KRTEK
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, MGROS, BIMAS
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KOZAA
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 01 kaybederek (% -0.08 ) 1, 203