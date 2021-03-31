Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.03.2021 16:03



***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun  II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ("Tebliğ") ve  ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesi (g) bendi ve 4.3.8 no'lu ilke hükümleri çerçevesinde, kendi isteğiyle 29.03.2021 tarihli dilekçesi ile görevinden istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Tezcan YARAMANCI'nın istifasının kabulüne,  Tebliğ ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 31.03.2021 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu"nun görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve Rapor ekinde bağımsızlık beyanı, özgeçmişi ve muvafakati yer alan *********** T.C. kimlik numaralı Sayın Rahime Alev DUMANLI'nın,  Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 1 (bir) yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmesi için, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere, bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak teklif edilmesine Şirketimiz Yönetim Kurulunca katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922171


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.392
Değişim :  -0,29% |  -4,06
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.396  
En Yüksek
1.404 En Düşük
1.390
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAYAS 29,04 64.070.633 % 10,00  
RODRG 22,22 2.732.327 % 10,00  
JANTS 683,60 12.288.394 % 9,99  
RTALB 30,66 10.737.776 % 9,97  
ORMA 24,72 2.641.166 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2507 8,2573 % -0,79  
Euro 9,7216 9,7516 % -0,23  
Sterlin 11,3404 11,3972 % -0,64  
Frank 8,7206 8,7731 % -0,98  
Riyal 2,1941 2,2051 % -0,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.708 22,21  
Altın Gr. 452 452 0,96  
Cumhuriyet 2.980 3.025 2,00  
Tam 2.965 3.042 0,65  
Yarım 1.433 1.471 0,32  
Çeyrek 719 736 0,16  
Gümüş.Ons 24,31 24,34 0,30  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,01  
B. Petrol 64,34 64,34 0,17  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru