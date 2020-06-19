***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFLDFK92028 ISIN Kodlu bono ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 130.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 22.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 22.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 09.09.2020Vade (Gün Sayısı) 82Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFLDFK92028Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 18.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 18.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.09.2020Kayıt Tarihi 08.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.09.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.000.000Ek AçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 22.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK92028" ISIN kodlu bonoları satışı 18.06.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup bonoların vade başlangıç tarihi 19.06.2020, itfa tarihi 09.09.2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851975BIST