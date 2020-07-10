***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFLDFKE2016 ISIN Kodlu bono ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 130.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 22.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 22.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 02.10.2020Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFLDFKE2016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.10.2020Kayıt Tarihi 01.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.000.000Ek AçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 22.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFKE2016" ISIN kodlu bonoları satışı 09.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup bonoların vade başlangıç tarihi 10.07.2020, itfa tarihi 02.10.2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858909BIST