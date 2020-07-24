***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFLDFKK2018 ISIN Kodlu bono ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 130.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 17.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 17.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 06.11.2020Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFLDFKK2018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 23.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 23.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.11.2020Kayıt Tarihi 05.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.000.000Ek AçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 17.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFKk2018" ISIN kodlu bonoları satışı 23.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup bonoların vade başlangıç tarihi 24.07.2020, itfa tarihi 06.11.2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861559BIST