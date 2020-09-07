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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.09.2020 15:39
GÜNCEL HABERLER



***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFLDFKK2026 ISIN Kodlu bono ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 22.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 22.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 64
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFLDFKK2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKISH BANK A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 07.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.11.2020
Kayıt Tarihi 09.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.11.2020

Ek Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 22.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFKK2026" ISIN kodlu bonoları satışı 04.09.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup bonoların vade başlangıç tarihi 07.09.2020, itfa tarihi 10.11.2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873649


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MEGAP 6,71 2.993.590 % 10,00  
MEGAP 6,71 2.993.590 % 10,00  
HATEK 13,09 26.508.986 % 10,00  
YYAPI 0,99 16.418.303 % 10,00  
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Altın Gr. 463 463 0,59  
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Tam 3.060 3.136 -3,83  
Yarım 1.479 1.517 -1,85  
Çeyrek 742 758 -0,93  
Gümüş.Ons 26,84 26,87 -0,06  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,01  
B. Petrol 42,03 42,03 -0,63  
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