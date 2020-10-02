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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.10.2020 10:45
GÜNCEL HABERLER



***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFLDFKE2016 İtfa Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 22.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 22.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFLDFKE2016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.10.2020
Kayıt Tarihi 01.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 22.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFKE2016" ISIN kodlu bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877942


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YAPRK 70,95 6.200.009 % 10,00  
OLMIP 10,45 6.087.407 % 10,00  
EMNIS 48,28 971.056 % 9,98  
UZERB 31,34 267.330 % 9,96  
TLMAN 36,68 32.866.776 % 9,95  
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12:51 Alış Satış %  
Dolar 7,7278 7,7307 % -0,20  
Euro 9,0543 9,0715 % -0,29  
Sterlin 10,0065 10,0567 % 0,60  
Frank 8,3897 8,4403 % -0,05  
Riyal 2,0625 2,0728 % 0,22  
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12:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.908 1,33  
Altın Gr. 476 476 1,42  
Cumhuriyet 3.146 3.194 4,00  
Tam 3.132 3.211 7,07  
Yarım 1.514 1.553 3,42  
Çeyrek 759 777 1,71  
Gümüş.Ons 23,87 23,91 0,08  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 0,03  
B. Petrol 39,58 39,58 -1,35  
Seans Raporu 12:51
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