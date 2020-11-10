***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFLDFKK2026 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 130.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 22.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 22.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 10.11.2020Vade (Gün Sayısı) 64Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFLDFKK2026Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKISH BANK A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 04.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 04.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 07.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.11.2020Kayıt Tarihi 09.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 22.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFKK2026" ISIN kodlu bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887683BIST