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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.12.2020 09:13



***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFLDFKA2010 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 12.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 86
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFLDFKA2010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.12.2020
Kayıt Tarihi 03.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 12.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFKA2010" ISIN kodlu bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891316


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