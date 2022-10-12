***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFLDFKE2214 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Yapılan bildirim düzeltme içermemekte olup, itfa bildirimi esnasında, MKK tarafından güncellenmiş alanlara bilgi girişi yapılmıştırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.08.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 270.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 17.09.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 40.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.10.2022Vade (Gün Sayısı) 71Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,32Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 37,05Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFLDFKE2214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 01.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 01.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 02.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000İhraç Fiyatı 0,9405Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.10.2022Kayıt Tarihi 11.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 40.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings BBB(Tur) 06.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 40.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFKE2214" ISIN kodlu bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071057BIST