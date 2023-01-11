***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.01.2023 09:14
Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings BBB+ (tur) 08.08.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 30.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK12315" ISIN kodlu bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099819
BIST
11:334.962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -25,60
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:3318,7866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 18,9170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:3320,1881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0264
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:331.137,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.137,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:31
|SDTTR
|56,65
|4.258.494
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.118.871
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.388.076
|% 9,93
|
|KLGYO
|3,17
|122.859.851
|% 6,38
|
|POLTK
|1.737,60
|18.404.453
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|42.594.854
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,11
|239.510.420
|% -9,05
|
|GOZDE
|21,32
|211.663.346
|% -8,89
|
|THYAO
|131,80
|3.647.094.647
|% 0,46
|
|ASELS
|57,45
|2.044.140.016
|% -1,20
|
|EREGL
|38,34
|1.967.255.271
|% 1,27
|
|TUPRS
|485,10
|1.471.286.857
|% 2,06
|
|KRDMD
|18,15
|1.431.344.457
|% 0,06
|
|EKGYO
|8,51
|1.140.750.260
|% 0,12
|
|KATMR
|2,11
|239.510.420
|% -9,05
|
|YKBNK
|9,51
|873.023.515
|% -0,21
|
|KRDMD
|18,15
|1.431.344.457
|% 0,06
|
|SKBNK
|2,69
|199.560.480
|% -1,47
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7829
|18,7866
|% 0,07
|
|Euro
|20,1812
|20,1881
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,7523
|22,8664
|% 0,03
|
|Frank
|20,2886
|20,4109
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9877
|5,0128
|% 0,05
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,75
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,05
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.684
|7.745
|10,00
|
|Yarım
|3.732
|3.789
|5,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.894
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,47
|0,20
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|-0,16
|