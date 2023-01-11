***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings BBB+ (tur) 08.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 30.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK12315" ISIN kodlu bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099819BIST