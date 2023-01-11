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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.01.2023 09:14
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren

Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings BBB+ (tur) 08.08.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 30.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK12315" ISIN kodlu bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099819


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 56,65 4.258.494 % 10,00  
ONCSM 30,92 1.118.871 % 9,96  
BALAT 26,30 890.097 % 9,95  
ULUFA 7,86 37.388.076 % 9,93  
KLGYO 3,17 122.859.851 % 6,38  
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11:31 Alış Satış %  
Dolar 18,7829 18,7866 % 0,07  
Euro 20,1812 20,1881 % 0,13  
Sterlin 22,7523 22,8664 % 0,03  
Frank 20,2886 20,4109 % 0,11  
Riyal 4,9877 5,0128 % 0,05  
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11:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.883 1.883 4,75  
Altın Gr. 1.137 1.137 3,05  
Cumhuriyet 7.619 7.734 -26,00  
Tam 7.684 7.745 10,00  
Yarım 3.732 3.789 5,00  
Çeyrek 1.866 1.894 2,00  
Gümüş.Ons 23,93 23,97 0,33  
Gümüş Gr. 14,45 14,47 0,20  
B. Petrol 79,94 79,94 -0,16  
Seans Raporu 11:31
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