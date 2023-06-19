***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.06.2023 14:01
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 135.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 253.800.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 50.000 44.000,000 88,00000 B Grubu B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 Nâma
B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 121.585.000 106.994.800,000 88,00000 B Grubu B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 13.365.000 11.761.200,000 88,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 135.000.000 118.800.000,000 88,00000
İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 118.800.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.05.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.06.2023
SPK Başvuru Tarihi 10.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 15.06.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz mevcut 400.000.000.- TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayenin, tamamı finansal tablolarda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle, 135.000.000 TL (Yüz Otuz Beş Milyon Türk Lirası)'ndan, 253.800.000,00-TL (İki Yüz Elli Üç Milyon Sekiz Yüz Bin Türk Lirası)'na % 88,00 oranında arttrılması dolayısıyla ihraç edilecek 118.800.000,00 -TL (Yüz On Sekiz Milyon Sekiz Yüz Bin Türk Lirası) nominal değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 15.06.2023 tarih ve 34/714 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
SPK onay yazısı ve eki İhraç Belgesi ile ana sözleşme tadil metni ekte PDF olarak yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihracbelgesi.pdf
EK: 2 onaylitadilmetni.pdf
EK: 3 onayyazisi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159782
BIST