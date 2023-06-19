***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 135.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 253.800.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 50.000 44.000,000 88,00000 B Grubu B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 NâmaB Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 121.585.000 106.994.800,000 88,00000 B Grubu B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 HamilineC Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 13.365.000 11.761.200,000 88,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 135.000.000 118.800.000,000 88,00000İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 118.800.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.05.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.06.2023SPK Başvuru Tarihi 10.05.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 15.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz mevcut 400.000.000.- TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayenin, tamamı finansal tablolarda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle, 135.000.000 TL (Yüz Otuz Beş Milyon Türk Lirası)'ndan, 253.800.000,00-TL (İki Yüz Elli Üç Milyon Sekiz Yüz Bin Türk Lirası)'na % 88,00 oranında arttrılması dolayısıyla ihraç edilecek 118.800.000,00 -TL (Yüz On Sekiz Milyon Sekiz Yüz Bin Türk Lirası) nominal değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 15.06.2023 tarih ve 34/714 sayılı kararı ile onaylanmıştır.SPK onay yazısı ve eki İhraç Belgesi ile ana sözleşme tadil metni ekte PDF olarak yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 ihracbelgesi.pdfEK: 2 onaylitadilmetni.pdfEK: 3 onayyazisi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159782BIST