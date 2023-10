***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil / Bono 70000000 TRY Yurtiçi 07.03.2014 07.03.2015 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 150000000 TRY Yurtiçi 24.07.2014 24.07.2015 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 200000000 TRY Yurtiçi 03.04.2015 03.04.2016 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 200000000 TRY Yurtiçi 31.03.2016 31.03.2017 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 225000000 TRY Yurtiçi 03.11.2016 03.11.2017 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 300000000 TRY Yurtiçi 15.06.2017 15.06.2018 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 200000000 TRY Yurtiçi 03.11.2017 03.11.2018 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 225000000 TRY Yurtiçi 22.02.2018 22.02.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 165000000 TRY Yurtiçi 27.04.2018 27.04.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 200000000 TRY Yurtiçi 09.08.2018 09.08.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 135000000 TRY Yurtiçi 26.12.2019 25.12.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 270000000 TRY Yurtiçi 16.09.2021 16.09.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 145000000 TRY Yurtiçi 09.09.2022 09.09.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 235000000 TRY Yurtiçi 29.12.2022 29.12.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 130000000 TRY Yurtiçi 13.07.2023 12.07.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 425000000 TRY Yurtiçi 05.10.2023 04.10.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCan Güney Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür BulunmamaktadırUğur Maraba Krediler, Mali Tahlil ve İstihbarattan Sorumlu GMY / Genel MD Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Krediler, Mali Tahlil ve İstihbarattan Sorumlu GMY / Genel MD Vekili BulunmamaktadırERDEM EMRE ÖZSOY Pazarlamadan Sorumlu GMY Finans Sektörü Profesyoneli Pazarlama Müdürü BulunmamaktadırSven Atakan Sevim Kurumsal Finansmandan Sorumlu GMY Finans Sektörü Profesyoneli Kurumsal Finansmandan Sorumlu GMY BulunmamaktadırZafer Cantürk Hukuk Müşaviri Avukat Hukuk Müşaviri BulunmamaktadırTurgut Şen Muhasebe ve Mali İşlerden Sorumlu GMY Muhasebe ve Denetim Uzmanı Muhasebe ve Mali İşler Müdürü BulunmamaktadırBurak Temiz İç Denetim Müdürü Denetçi İç Denetim Müdürü BulunmamaktadırAYFER TATLI Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bulunmamaktadır Bulunmamaktadır